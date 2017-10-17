Kate Winslet: Harvey Weinstein'ın ismini bilerek anmadım

Son olarak akademi üyeliği iptal edilen ABD’li film yapımcısı hakkında konuşan oyuncu Kate Winslet, 2009 yılında aldığı Oscar konuşmasında ‘kasten’ Harvey Weinstein'a teşekkür etmediğini söyledi.



"19 KİŞİNİN ADINI SAYDIM"



LA Times’a konuşan aktris, “19 kişinin adını saydım ve inadına onu anmadım. Bana eğer kazanırsam ona da teşekkür etmem gerektiği söylendi ama bilerek bunu yapmadım” dedi.



"ALÇAKÇA BİR DAVRANIŞ"



Kariyeri boyunca Weinstein’le her karşılaştığında “Seni ünlü yapan benim, unutma” cümlesini duyduğunu belirten Winslet, “Bu alçakça bir davranış ve kabul edilemez” dedi.

Harvey Weinstein

Kate Winslet