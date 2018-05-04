Oscar Ödüllü aktris Kate Winslet, kadınların kırmızı halıda fazla açık giyinmesini eleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 42 yaşındaki oyuncu, “Beni rahatsız eden bir şey var, o da kadınların kendilerine bakakalınması için kendilerini sunması. Ancak bu doğru nedenlerle olmadığında rahatsız edici oluyor.

Ben odaya girdiğimde ilginç sohbetler yaparım ve insanların bana bakakalıp kalmadıklarını umursamam. Tabii ki bir etkinlikte ilgi çekmek hoştur. Ancak fazlaca dikkat çekmek değil kastettiğim” dedi.

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