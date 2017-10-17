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Köşkün ahşap olduğu için hassas bir yapı olduğunu ve korunması için güvenlik korucusunun sürekli orada bulundurulduğunu vurgulayan Doğan, "Öncelikle o eseri korumamız, ayağa kaldırmamız lazım aksi takdirde birkaç yıl içerisinde orası ortada kalmayabilir. Biz oraya güvenlik korucusu koyduk, 7-24 orada arkadaşlar bekliyor. Çünkü ahşap bir yapı olduğu için başına bir iş gelmesin diye orada güvenlik görevlilerimiz bekliyor ama seneye inşallah orada restorasyona başlarız." ifadesini kullandı.