Son günlerde yoğun talep gören "Doğu Ekspresi" treni ile Ankara'dan Kars'a gelen turistler, Sarıkamış ilçesindeki gözde turizm merkezi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparak eğleniyor.

AA'nın haberine göre turistler daha sonra Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Çarlık Rusya'nın işgali altında kalan ilçenin Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 1896 yılında dönemin Rus Çarı 2. Nikola tarafından yaptırılan ve "Katerina Köşkü" olarak bilinen tarihi av köşkünü ziyaret ediyor.

Doğu-batı yönünde inşa edilen, dikdörtgen planlı ve 3 bölümden oluşan, cephe duvarları tamamen çam ağaçlarından ve birbirine geçmeli olarak Baltık mimarisinde yapılan köşk, trenle kente gelen ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekiyor.

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ile gelen turistlerden Esra Baydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katerina Köşkü'nün bir asır geçmesine rağmen insanı adeta büyülediğini belirterek, "Doğu Ekspresi ile buralara gelmek çok güzeldi, herkese tavsiye ederim. Katerina Köşkü'nün bir an önce restore edilmesi lazım. Sarıçam ağaçları içinde manzarası çok güzel ama restore şart." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Aysel Turhan da İstanbul'dan Kars'a ilk defa geldiğini anlatarak, "Buralar çok güzel yerler. Köşk muhteşem, şu an ilgi görüyor ama restore edildikten sonra çok daha ilgi göreceğini düşünüyorum." dedi.

Sarıçam ormanları arasında yer alan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilen tescilli taşınmaz eserlerden olan Katerina Köşkü'nün bu yıl Kars Valiliği koordinesinde restore edileceği belirtildi.

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