Katie Price: Kocam beni dadı ile aldattı

2 | 14

2013 yılından bu yana evli olan İngiliz şarkıcı Katie Price ile eşi Kieran Hayler, birçok kez aldatma ve ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Son iddialara göre; 39 yaşındaki şarkıcı, eşi ile dadı Nikki Brown'un kendi evinde birlikte olduklarını belirtti.