Bilim insanları tarafından bir katil balinaya insan konuşmasını taklit etmesi öğretildi.

Araştırmacılar, eğitilen ve çalışmalarla davranışları nasıl taklit edebileceğini öğrenen 'Wikie' isimli katil balinanın dişi ve 14 yaşında olduğunu belirtti.

Fransa'nın Antibes kentindeki bir deniz parkında tutulan Wikie'nin insanları taklit edebilen ilk katil balina olduğu sanılıyor.

Ses çıkarmak için hava deliklerini kullanan katil balinaların bu sesleri, burunlarından konuşan insanlarınkine benzer özellik gösteriyor. Ancak araştırmacılar, bu kadar mükemmel sonuç beklemediklerini de dile getirdiler.

İskoçya'daki St Andrews University Üniversitesi'nden bilim insanları, eğittikleri bir katil balinanın, insanların kullandığı kelimelerle konuşabildiğini açıkladı. Wikie isimli dişi balinanın hava deliği üzerinden "Merhaba" ve "Güle güle" diyebildiği, üçe kadar sayabildiği ve bakıcısına "Amy" ismiyle hitap edebildiği belirtildi.

Daha önce katil balinaların yunusları ve deniz asları ile beyaz balinaları taklit edebildikleri tespit edilmişti.

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