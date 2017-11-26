Katil koca Ali Çelik, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yakalandı

Sancaktepe'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi eşini öldürerek kayıplara karışan Ali Çelik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yakalandı.



İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilirken gazetecileri suçlayarak, "Namus için, yalan haber yapmayın" diyen zanlı tutuklandı.



KIZINI GÖRMEK İÇİN GİTTİĞİ EVDE EŞİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ



Olay, 14 Kasım günü Sancaktepe'de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ali Çelik'ten boşanmak için dava açmıştı. Eşiyle boşanma davaları devam ederken kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik'in evine giden Ali Çelik, çıkan tartışma sonrasında silahla Selda Çelik'i başından vurarak öldürmüştü.





KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ'NDE YAKALANDI



Olayın ardından ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından geniş çaplı arama başlatmıştı. Zanlıyı yakalamak için belirlenen bütün adreslere baskın yapan Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri, katil zanlısını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Büroda yapılan sorgulamada Ali Çelik'in suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



GAZETECİLERİ SUÇLADI



Adliyeye sevk edilmek üzere Sancaktepe Asayiş Bürodan çıkarıldığı sırada basın mensuplarının 'Eşini neden öldürdün?' sorusu üzerine Ali Çelik, "Namus için" diyerek gazetecileri yalan haber yapmakla suçladı. Adliyeye sevk edilen Ali Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü