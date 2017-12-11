Katlanabilir Samsung Galaxy X için tarih verildi! Bomba geliyor

Samsung Galaxy X, 2018 yılında ilk katlanabilir telefon olarak tanıtılmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni görseller ise telefonun arayüzünü karşımıza çıkartıyor. amsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor.
Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olması beklenilen Galaxy X, teknoloji tutkunları tarafından uzun bir zamandır merakla bekleniyor. Samsung sınırlı olarak üreteceği katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X hakkında yeni keşfedilen bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda Samsung Galaxy X kullanıcı arayüzü sızdırıldı. Samsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon devlerinden olan Samsung, 2018 yılında ilk katlanabilir telefon Samsung Galaxy X modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni görseller ise telefonun arayüzünü karşımıza çıkardı.
ZTE AXON M BENZER ATAK
ZTE Axon M ile benzer bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Samsung Galaxy X, SM-G888 kod adıyla üretiliyor.Dikey ya da yatay olarak kullanılabilen ekranlar, iki farklı ekran olarak ve tek bir büyük ekran olarak kullanılabilecek. Yani kullanıcılar tarafından istendiği taktirde iki ekranı tek bir ekran haline de getirebilecek. Ancak Samsung Galaxy X çok yüksek ihtimalle aradan çerçeveyle birbire bağlı gövde yapısını kullanacak. Bu nedenle hayali kurulan “katlanabilir akıllı telefon” tasarımını karşılamayamasa bile cihazın kullanım alanı arttırılacak.
Galaxy X'in SM-G888 kod adına sahip olduğu biliniyor. Kore Ulusal Radyo Araştırılmaları Kurumu (NRRA) tarafından hazırlanan raporda, model numarasına ek olarak "N0" kodunun da yer aldığı biliniyor. Bu ekleme ise, telefonun Güney Kore'de piyasaya çıkacağına işaret olarak algılanıyor.
Başlangıçta sadece Güney Kore’ye özel olacak olan modelden sadece 100 bin adet üretilecek.
SAMSUNG GALAXY X NE ZAMAN ÇIKACAK?
Samsung üreticisi SM-G888 kod adıyla geçen ilk akıllı telefonu olan Galaxy X modelini 2018 yılında tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Samsung üreticisinin Galaxy X serisini tam tarih olarak ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği bilinmiyor.
SAMSUNG GALAXY X ÖZELLİKLERİ
Galaxy X'in tabii ki en büyük ve devrim niteliğinde olacak olan özelliği, katlanabilir olması. Samsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor. Dış menteşe ve esnek OLED ekran ile gelmesi pek mümkün görünmeyen telefon, büyük ekranı küçük gövdede sunarak fark yaratacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.