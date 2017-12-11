Katlanabilir Samsung Galaxy X için tarih verildi! Bomba geliyor

Samsung Galaxy X, 2018 yılında ilk katlanabilir telefon olarak tanıtılmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni görseller ise telefonun arayüzünü karşımıza çıkartıyor. amsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor.

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olması beklenilen Galaxy X, teknoloji tutkunları tarafından uzun bir zamandır merakla bekleniyor. Samsung sınırlı olarak üreteceği katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X hakkında yeni keşfedilen bilgiler ortaya çıktı. Bu doğrultuda Samsung Galaxy X kullanıcı arayüzü sızdırıldı. Samsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon devlerinden olan Samsung, 2018 yılında ilk katlanabilir telefon Samsung Galaxy X modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni görseller ise telefonun arayüzünü karşımıza çıkardı.

ZTE AXON M BENZER ATAK

ZTE Axon M ile benzer bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Samsung Galaxy X, SM-G888 kod adıyla üretiliyor.Dikey ya da yatay olarak kullanılabilen ekranlar, iki farklı ekran olarak ve tek bir büyük ekran olarak kullanılabilecek. Yani kullanıcılar tarafından istendiği taktirde iki ekranı tek bir ekran haline de getirebilecek. Ancak Samsung Galaxy X çok yüksek ihtimalle aradan çerçeveyle birbire bağlı gövde yapısını kullanacak. Bu nedenle hayali kurulan “katlanabilir akıllı telefon” tasarımını karşılamayamasa bile cihazın kullanım alanı arttırılacak.

Galaxy X'in SM-G888 kod adına sahip olduğu biliniyor. Kore Ulusal Radyo Araştırılmaları Kurumu (NRRA) tarafından hazırlanan raporda, model numarasına ek olarak "N0" kodunun da yer aldığı biliniyor. Bu ekleme ise, telefonun Güney Kore'de piyasaya çıkacağına işaret olarak algılanıyor.

Başlangıçta sadece Güney Kore’ye özel olacak olan modelden sadece 100 bin adet üretilecek.

SAMSUNG GALAXY X NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung üreticisi SM-G888 kod adıyla geçen ilk akıllı telefonu olan Galaxy X modelini 2018 yılında tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak Samsung üreticisinin Galaxy X serisini tam tarih olarak ne zaman tanıtacağı ve piyasaya süreceği bilinmiyor.

SAMSUNG GALAXY X ÖZELLİKLERİ

Galaxy X'in tabii ki en büyük ve devrim niteliğinde olacak olan özelliği, katlanabilir olması. Samsung üreticisinin piyasaya sürmeyi hedeflediği yeni Galaxy X serisinin tamamen esnek bir tasarıma sahip olacağı ve böylece istendiği şekilde eğilip bükülebileceği iddia ediliyor. Dış menteşe ve esnek OLED ekran ile gelmesi pek mümkün görünmeyen telefon, büyük ekranı küçük gövdede sunarak fark yaratacak.

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