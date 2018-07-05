Katmer Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı tariflerle yapılan bir lezzettir. Gaziantep ve civarında antep fıstığı ile tatlısı yapılır. Ege Bölgesinde tahinle yapılan tuzlu bir hamurişidir. Giresun'da içine ceviz eklenir ve tuzlu hamurla yapılır. Ayrıca Afyon, Kütahya ve Uşak'ın kendilerine has hamur işlerinden biridir. Sivas katmeride ülke geneline nam salmış bir tatdır. Bugün size tuzlu hamurdan yapılan sadece katmer tarifi vereceğiz. Tarifimize yöresel olarak dilediğiniz iç malzemeyi ekleyerek pişirebilirsiniz. İşte sadece katmer tarifi.. Yağlı katmerin kalorisive yapım aşamalar...

KATMER KAÇ KALORİDİR?

Katmerin yaklaşık bir porsiyonu 503 kcaldır. Bu kalorideki katmer yaklaşık 200 gramdır.

KATMER TARİFİ

Malzemeler:

1 bardak ılık süt

1, 5 çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kuru maya

Aldığı kadar Un

İçi için;

İki yemek kaşığı tereyağ

İki yemek kaşığı sıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Unu derin bir kapa eleyin ve ortasını açın. Ilık süt ile kuru mayayı karıştırın. Undan ekleye ekleye yoğurun, yoğurma sırasında tuzunu ekleyin. Yaklaşık 10 dakika yoğurun, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Yoğurulan hamuru ikiye bölün ve yufka büyüklüğünde açın, kaşık ile tereyağ sıvı yağ karışımından 4- 5 kaşık gezdirin.Yağlanan yufkayı ikiye bölün ve yarım daire halinde kalan yufkayı rulo şeklinde kıvırıp dolama şeklinde kıvırın. Şekik verme işlemi ile hamurunuzdan yuvarlak rulo halinde 4 adet katemer elde edeceksiniz. Hamurunuzun üzerini örtip buzdolabında bekletin. Bir saat sonra her katmer çok az un serpilip merdane ile tabak büyüklüğünde açılır ve teflon tavada altı üzstü kızartılır. Afiyet olsun...