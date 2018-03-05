Katmerciler'in patronu hisse sattı

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada 1-5 Mart'ta yapılan hisse satışından sağlanan gelirinin bir kısmının savunma sanayinde büyüme stratejisi çerçevesinde ortaya çıkabilecek sermaye gereksinimini karşılamak üzere şirkete kaynak olarak aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada Katmerciler ailesinden olan hissedarların bu yıl içinde başka herhangi bir hisse satışında bulunmayacağı da ifade edildi. Aralarında İsmail Katmerci'nin de bulunduğu Katmerciler ailesi mensupları sermayenin yüzde 31.6'sına karşılık gelen 7.9 milyon lira nominal hissenin borsada işlem görebilir tipe dönüşümü için başvuruda bulunduklarını Ocak ayında açıklamış, ancak bu hisselerin savunma sanayi projeleri için oluşabilecek sermaye ihtiyacının temini amacıyla teminat olarak kullanılacağını belirtmişti.

Bugün yapılan açıklamada ayrıca İsmail Katmerci'nin sattığı hisselerin bu başvuru öncesi borsada işlem görebilir tipe dönüşmüş hisseleri kapsadığı belirtildi. İsmail Katmerci satış işlemini hisse başına 12 TL ile 10.6 TL arası fiyattan yaptı.