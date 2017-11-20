Kato'da operasyonlar hız kesmeden sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek dağlar beyaz örtüye büründü. Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterirken, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan dağları beyaz örtüyle kapladı.

KARAKOL İNŞAATI ALANI VE ÇEVRESİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Beytüşşebap ilçesinde iki gündür aralıksız yağan yağmur sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek rakımlı dağlar tamamen beyaz örtüye büründü. Kar yağışı ile birlikte bölgede hava sıcaklığı eksilere düştü. İlçe merkezi ve bağlı bütün köylerde yüksek kesimler adeta beyaz gelinlik giyerken, vatandaşlarda da kış telaşı başladı.

İHA'nın haberine göre; 8 ay önce güvenlik kuvvetleri tarafından operasyon başlatılan Kato Dağı da beyaza büründü. Kar yağışına rağmen Kato Dağı'nda operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Teröristlerden temizlenen Kato Dağı zirvesinde yapımı devam eden karakol inşaat alanı ve çevresi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

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