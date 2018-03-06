Terör örgütü PKK'nın, yıllarca karargah ve lojistik merkezi olarak kullandığı Beytüşşebap'taki Kato Dağı'nda, 19 Nisan 2017'de, 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından başlatılan ve helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı verilen operasyon sürüyor.
"GİRİLEMEZ" DENİYORDU
İHA'nın haberine göre, 2 bin 850 rakımlı, terör örgütü PKK'nın "girilemez" dediği ancak uzun yıllar sonra gerçekleştirilen operasyonla büyük darbe yediği Kato Dağı'nda örgüt tamamen silindi. Yüzlerce mağara ve silah, binlerce mühimmat ve tonlarca yaşam malzemesinin ele geçirildiği, coğrafya ve iklim koşullarının zor olduğu PKK'nın 2'nci Kandil'i olarak bilinen Kato Dağı'na artık teröristler giremiyor. Operasyonun başlamasıyla birlikte geçici üs bölgesinin kurulduğu ancak kasım ayında ana üs bölgesinin oluşturulduğu dağda görevli askerler, terör örgütüne aman vermiyor. Pusu, keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri yapan askerler, son teknoloji cihazları da kullanarak Kato ve çevresini kontrol altında tutuyor. Dağ eteklerinde kar motorlarıyla devriye atan Mehmetçik, zaman zaman kar kalınlığının dizi geçtiği, yoğun sis nedeniyle de yarım metre ötesinin gözükmediği dağda intikallere çıkıyor. Askerler, görüntü ve istihbarat alınan bölgeleri de, üzerine "Kato'dan Afrin'e selam" ve şehit güvenlik güçlerinin adlarını yazdıkları havan mermileri, Kobralar ve uzun namlulu silahlarla ateş altına alıyor.
Üs bölgesinde eğitimlerine de ara verilmeyen askerler, sürekli formda tutuluyor. Askerler, görev dönüşlerinde ise modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinleniyor. Ev ortamından ayırt edilemeyen ve klimalarla ısıtılan konteynerlerde kesintisiz sıcak su da bulunuyor. Her öğün sıcak yemeğin çıktığı üs bölgesinde Mehmetçiğin beslenme ve sağlığına da özen gösteriliyor.
"BİZLER BURADA İYİYİZ"
Üs bölgesinde görevli Tim Komutanı Üstçavuş İsmail Akkardeş, Afrin'de şehit olan 8 askerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediğini belirterek, "Burada nöbetlerimizi tutuyoruz. Teröristlerin girilemez dedikleri inlerine girdik. Buraya üs bölgemizi kurduk. Kimse bizi merak etmesin. Bizler burada iyiyiz" dedi.
"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ARINDIRILDI"
Mevzide gözetleme faaliyeti yapan Jandarma Uzman Çavuş Enis İşgüzar, yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yaptığını ifade ederek, "Bulunduğumuz bölgede terör örgütünün mağaraları bulunmaktaydı. Nisan 2017'den itibaren yürütülen operasyon neticesinde bölgemiz terör örgütünden arındırıldı. Ülkemizin bekası için terörle mücadelemizi canla başla sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, silah arkadaşlarımıza ve ailelerimizi selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.
"ÇELİKTEN BİR KALE GİBİ KORUNAKLI"
Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Kenan Aslan ise, Beytüşşebap'ın batısında yer alan, teröristlerin barınma alanı ve geçiş güzergahlarını kontrol eden çelikten bir kale gibi korunaklı Kato üs bölgesinde bulunduklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Üs bölgemiz Nisan 2017'de başlayan Kato operasyonları esnasında geçici üs bölgesi olarak kurulmuş olup, Kasım 2017'den itibaren ana üs bölgesine haline dönüştürülmüştür. Sorumluluk bölgemiz teröristler tarafından barınma alanı ve geçiş bölgesi olarak kullanılmaktaydı. Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından planlanan ve icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu esnasında tespit edilen ve araması yapılan 155 adet mağarada 23 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, 826 adet muhtelif tipte silah, 410 bin adet muhtelif tipte mühimmat ve 83 tondan fazla yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda şehit olan Polis Memuru Mesut Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin intikamını almak için sorumluluk bölgemizde 7 gün 24 saat esasına göre operasyonlar icra etmekteyiz."
Aslan, Kato'dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden tüm silah arkadaşlarına da selam göndererek, "Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
KOMANDO ANDI İLE SELAM
Öte yandan, Kato üs bölgesinde görevli askerler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli silah arkadaşlarına Komando Andı okuyarak destek verip, selam gönderdi, terör örgütüne ise gözdağı verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.