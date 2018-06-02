Katowice - Bogdanka Leczna maçı rakamları

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Katowice, 03 Haziran 2018 Pazar günü Bogdanka Leczna takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:45. Katowice 51 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Bogdanka Leczna 35 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Katowice, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bogdanka Leczna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 345 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Katowice kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Bogdanka Leczna sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler.

Katowice son hafta oynanan Bogdanka Leczna maçında 1-1 berabere kaldı.

Bogdanka Leczna ise Katowice karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Katowice, 20 gol attı ve 16 gol yedi.

Bogdanka Leczna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bogdanka Leczna, 8 gol atarken 22 gol yedi.