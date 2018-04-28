Katowice - Bytovia Bytow sahaya çıkıyor

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Katowice, 29 Nisan 2018 Pazar günü Bytovia Bytow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Katowice 46 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Bytovia Bytow 34 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Katowice, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bytovia Bytow, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 609 kodlu maçı oynayanlar; Katowice galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Bytovia Bytow galibiyet oranı 3.75.

Katowice son hafta oynanan Bytovia Bytow maçında 1-1 berabere kaldı.

Bytovia Bytow, Katowice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Katowice, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 14 gol yedi.

Bytovia Bytow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bytovia Bytow, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.