Katowice - Bytovia Bytow sahaya çıkıyor

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Katowice, 29 Nisan 2018 Pazar günü Bytovia Bytow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 46 puanlı Katowice 2. sırada bulunuyor, Bytovia Bytow 34 puana sahip ve 13. sırada. Katowice son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Bytovia Bytow, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 609. İddaa'da Katowice kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Bytovia Bytow kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Katowice son haftadaki Bytovia Bytow müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Bytovia Bytow ise Katowice maçında 1-1 berabere kaldı.

Katowice, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 14 gol yedi.

Bytovia Bytow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Bytovia Bytow, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.