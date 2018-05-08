Katowice - Podbeskidzie Bielsko Biala maçı heyecanı

Polonya 1.Lig maçında Katowice ile Podbeskidzie Bielsko Biala, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 47 puanlı Katowice 4. sırada bulunuyor, Podbeskidzie Bielsko Biala 40 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Katowice, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Podbeskidzie Bielsko Biala, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 501 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Katowice kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Podbeskidzie Bielsko Biala sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Katowice son hafta oynanan Bytovia Bytow maçında 1-1 berabere kaldı.

Podbeskidzie Bielsko Biala, Kluczbork karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Katowice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Katowice, kendi sahasında 16 gol attı, 14 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Podbeskidzie Bielsko Biala, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.