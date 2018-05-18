Katowice - Tychy 71 karşılaşma önü

Polonya 1.Lig maçında Katowice ile Tychy 71, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 50 puanlı Katowice 5. sırada bulunuyor, Tychy 71 46 puana sahip ve 8. sırada. Katowice son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tychy 71, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 198 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Katowice kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Katowice son haftadaki Bytovia Bytow müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tychy 71, Zaglebie Sosnowiec karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Katowice, 19 gol attı ve 14 gol yedi.

Tychy 71, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Tychy 71, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.