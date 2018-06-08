HT Magazin'de yer alan habere göre, kırmızı sahne dekoru ve kostümleriyle büyüleyen şarkıcı, Avrupa turnesine Kopenhag, Stockholm ve Londra’yla devam edecek.

Popçu özel hayatında ise, ünlü oyuncu Orlando Bloom ile mutlu bir aşk yaşıyor.