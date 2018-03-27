Saçlarını son dönemlerde kısa ve sarı haliyle kullanan Katy Perry, neden genelde kısa saçı tercih etttiği soruları karşısında, "Kısa saçları seviyorum çünkü arkasına saklamam gereken bir şey yok" yanıtını verdi.

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