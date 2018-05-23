Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, bir televizyon programında Megan Markle’ın Givenchy imzalı gelinliğini eleştirdi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Gelinliğin Markle’ın bedenine oturmadığını söyleyen Perry, “Potlar düzeltilmeliydi” dedi.
Şarkıcı, Cambridge Düşesi Catherine’in 2011’de giydiği Alexander McQueen imzalı gelinliği daha iyi bulduğunu da “Kate kazandı” sözleriyle belirtti.
Perry çift için çok mutlu olduğunu da kaydetti.
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