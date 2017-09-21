Kavala kurabiyesi malzemeler

2,5 su bardağı un

1 su bardağı

badem

1,5 su bardağı tereyağı

7 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için

1 su bardağı pudra şekeri

Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Unun yarısı ve küçük parçalar halinde kıydığınız bademleri geniş bir tavaya alın. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, orta ateşte un hafif bir renk alana kadar kavurun. Kavrulan un ve badem karışımını pişirmeyi durdurmak için ocaktan aldıktan sonra karıştırma kabına aktarın. Karıştırma kabı içinde aralarda karıştırarak havalandırdığınız un ve badem karışımına, oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, pudra şekeri, kalan un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

Yoğurduğunuz hamuru bir merdane yardımıyla yaklaşık 1,5 cm. kalınlığında açın. Ay şeklindeki çelik kurabiye kalıbıyla hamura şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri, tabanını yağlı kağıtla kapladığınız fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Kurabiyeleri, Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif bir renk alana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, oda sıcaklığında soğuttuktan sonra geniş bir tabağa aldığınız pudra şekerine bulayın. Kavala kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...