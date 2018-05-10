Ülkeler arası seyahat eden bir lezzettir Kavala kurabiyesi. Türkiye'de adı değişik coğrafyalarda Edirne Kurabiyesi, Un Kurabiyesi, Damat Kurabiyesi olarak geçse de tarifindeki farklı malzemelerle kendine özgü bir tadı vardır. Orjinal Kavala kurabiyesi tarifi ve incelikleri ile Kavala kurabiyesinin yapılışı...

KAVALA KURBAİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

200 gram toz badem

150 gram tereyağı

100 gram pudra şekeri

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

2 tane yumurta

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gram kırık badem

Aldığı kadar un (Yaklaşık 2 su bardağı)

Nasıl yapılır?

Orta ateşte ocağa koyduğunuz bir tavaya un ve toz bademi koyup kavurun. Ardından da kırık bademleri kavurun. Soğuyan un ve toz badem karışımınızı pudra şekeri, tereyağı, kabartma tozu vanilya ve nişastayı yoğurup bu karışıma ekleyin. Son olarak kırık bademleri de ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hamurdan eşit büyüklükte bezeler çıkarıp ay şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Ilıması için fırının kapağını hafif açık bırakıp içeride bırakın. Ilıkken pudra şekerine bulayıp düz bir tabağa dizin. Üzerlerine süzgeç yardımı ile yeniden pudra şeker dökebilirsiniz. Afiyet olsun...

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