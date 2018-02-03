Uzun zamandır Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) kullandığı, dönemin önemli mimarı Edoardo De Nari’ye 1925’te yaptırılan Atlı Köşk’teki aile odalarını merak ediyordum. Böylesi özel ve görkemli yerleri görmek her zaman mümkün olmaz. Ancak şu sıra herkesin görmesi mümkün hem de özel bir sergi eşliğinde... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Birkaç hafta önce Prof. Dr. İlber Ortaylı SSM’de “19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın Yükselişi” başlıklı bir konuşma yaptı. Epey ilgi görünce müze, bu konferansı bir seri haline getirip hazirana kadar devam ettirme kararı aldı. Seride Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Kavala’daki yaşamı, aile üyeleri, hanedanın İstanbul’daki mimari izleri, sanat hamilikleri gibi farklı konu başlıkları ele alınacak. Bir de bu etkinliğe paralel olarak bir sergi hazırlandı; Boğaziçi’nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi...

Serginin açılmasına birkaç gün kala, son dokunuşlar yapılırken Atlı Köşk’ü ziyaret ettik. Birkaç tablo itinayla köşe yerleşmeyi bekliyor, son notlar alınıyordu. Köşkteki turumuza eşlik eden SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer’e serginin ne kadar zamanda hazırlandığını sordum, “Nasıl bu işin altından kalkındı şaşırıyorum inanın. 3 hafta bile sürmedi. Ama bu kadar hızlı iş ilk ve sondur” deyip güldü.

‘BORCUMUZU ÖDÜYORUZ’

Sergi çok büyük değil ancak nadide parçalardan oluşan ve aile hakkında hikâyeyi tamamlayan bir seçki. Birçok koleksiyonerin yardımlarıyla oluşturulan seçkide hanedan üyelerine ait fotoğraflar ki bu fotoğraflardaki her bir detay çok önemli, mektupluklar, kitaplar, gümüş kaşıklar, ipek kumaşlar ve ailenin armaları işlenmiş kişisel eşyaları yer alıyor. Bu nadide seçki Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın görkemli yaşamına bir pencere açılıyor, eksik parçaları tamamlanıyor. Müdür Ölçer, turun sonunda odaya dönüp bakarak şöyle dedi: “Biraz da bu sergiyle aileye borcumuzu ödüyor gibiyiz.”

Önce kulak verin sonra gezin

Bugün 14.00’te, gazetemizin yazarlarından Murat Bardakçı SSM’de “Kavalalı Hanedanı ve Son Hidiv Abbas Hilmi Paşa” başlıklı konferansta konuşacak. Konuşmaya katılanlar bu özel sergiyi de görebilir. Serinin bir diğer önemli konuşmasını, 17 Şubat Cumartesi günü son hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın torunu Prens Abbas Hilmi yapacak. Anne tarafından Sultan Vahdettin, baba tarafından Halife Abdülmecid Efendi’nin torunu olan Fatma Neslişah Sultan ile son hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın oğlu Prens Muhammed Abdülmünim’in 2 evladından biri olan Hilmi, “Mehmed Ali Paşa ve Osmanlı Aile Hatıraları”nı anlatacak.