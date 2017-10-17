Kavga ettiği kuzeninin burnunu ısırıp kopardı

Şanlıurfa'da iki kuzen arasında çıkan kavgada kuzenlerden biri diğerinin burnunu ısırıp koparttı. Hastaneye kaldırılan gencin burnu bir saat süren operasyonla yerine dikildi. Yüzde 80'i tutmayan burnun yerine vücudunun başka yerinden doku alınarak yerleştirilecek.

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı kırsal Mahallesinde yaşandı. Okul servisi taşımacılığı nedeniyle aralarında tartışma çıkan iki kuzen kavga etmeye başladı. İddiaya göre kavga sırasında Hüseyin B. (35), kuzeni İsmail Budak'ın (21) burnunu ısırarak koparttı. Hastaneye kaldırılan gencin burnundan kopan yaklaşık 2 santimlik parça, doktorlar tarafından bir saatlik operasyonun ardından yerine dikildi. Yüzde 80'i tutmayan parçanı yerine vücudundan alınacak başka doku yerleştirilecek. Yaklaşık 3 gün hastanede yatan İsmail Budak, taburcu olduktan sonra soluğu adliyede aldı. Doktorların 10 gün iş göremez raporu verdiği genç, kuzeninden şikayetçi olacağını ve hakkını hukuk yoluyla alacağını belirtti.

BURNUNU KOPARIP YERE ATTI

12 Ekimde yaşanan olayda, Hüseyin B., kırsal mahalle okulunun taşımacılık ihalesini alan Hamit Budak'ın evine gitti. İddiaya göre evin önüne giden Hüseyin B., dışarı çıkan Hamit Budak'ın oğlu İsmail Budak ile parasal nedenlerle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin B., kuzeni İsmail Budak'ın burnunu ısırıp koparttı. Hüseyin B., koparttığı burnu ağzından çıkartmayarak evden uzakta bir noktaya attı. Çocukların bulduğu burunla birlikte kanlar içerisinde hastaneye kaldırılan İsmail Budak, hemen ameliyata alındı. Yaklaşık bir saatlik ameliyatın ardından kopan burun yeniden yerine dikildi. Doktorlar, yaklaşık 45 dakika geç kalındığı için kopan parçanın yeniden tutma ihtimalinin güç olduğunu belirtti.



"EVLİLİK HAYATIMI ETKİLEYECEK"



Hastaneden taburcu olan İsmail Budak, kuzeninden şikayetçi olacağını söyledi. İlk önce jandarma karakoluna giden İsmail Budak daha sonra adliyeye gelerek hakkını hukuk karşısında alacağını dile getirdi. Kopan burnunun yerine vücudunun başka noktasından alınan dokunun dikileceğini belirten İsmail Budak, bekar olduğu için yüzünün çirkin görüntüsünün evlilik hayatını da olumsuz etkileyeceğini söyledi.



BURNUNU ISIRIP KOPARTTI



Kuzeninin kendisinin üzerine atlayıp burnunu koparttığını iddia eden İsmail Budak, "Üzerime saldırdı. Ben kendimi müdafaa etmek için onu birkaç defa itekledim. Adam çekilmek niyetinde değildi. Bana birkaç kere vurdu ama benden yaş olarak büyük olduğundan dolayı ben kendisine vurmadım. Daha sonra birkaç kişi araya girmeye çalıştı. Beni tuttular ve bizi ayırdılar. Onu da benden biraz uzaklaştırdılar. İnsanlar beni tuttuğu esnada koşup üzerime saldırdı. Burnumu ısırıp koparttı. Bir parçasını alıp ağzında bırakmış, sonra çocuklar bulup getirdiler. Ben o esnada burnumun koptuğunun farkında değildim. Kan akmaya başladığında elimi burnuma götürdüm ve kopmuş olduğunu fark ettim. Ondan sonra hemen hastaneye geldim.

Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldim. Orada plastik cerrahisi olmadığından beni Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Oraya gittim, doktorlar parçanın tutamayacağını söylediler. Biraz geç kalmışız, 45 dakika sonra hastaneye gitmişiz. Parçayı ameliyatla yerine diktiler fakat yüzde 80 oranında tutmayacağını söylediler. Doktorlar kontrol ettiğinde yüzde 80 oranında tutmamış. Ayın 23'ü ya da daha sonra yeni bir ameliyat geçireceğim. O ameliyatla vücudumun başka yerinden parça alıp burnuma monte edeceklerki burnum yüzümde düzgün dursun" şeklinde konuştu.

KUZENİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK



Yüzünde ciddi bir hasar olduğu için şikayette bulunacağını söyleyen İsmail Budak, "Yüzümde kalıcı bir hasar geldi. Adam düzgün bir adam olsaydı, kavga ederken vursaydı, kırsaydı ben yine de susardım ama ısırdığından dolayı ben savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Şikayetçi olacağım çünkü yüzümde ciddi bir kalıcı hasar oluştu. Burnumda doku kaybı var. Bakalım ne olacak. Bekarım, bu muhakkak evlilik hayatımı da etkiler. Karşıdan çirkin bir görüntü meydana gelecek" dedi.

"BU YERYÜZÜNDE BÖYLE BİRŞEY OLAMAZ"

Hüseyin B.'nin kendi işleriyle bir alakaları olmadığı halde kendilerinden para talep ettiğini ve vermedikleri için sürekli kendilerini taciz ettiğini iddia eden baba Hamit Budak ise, "Biz Şanlıurfa Yamaçaltı kırsal Mahallesinde ikamet ediyoruz. Biz orada servis işi falan yapıyoruz. Bizim bir akrabamız var. Ayın 12'inde bizim eve saldırıyor. Benim İsmail adında bir oğlum var. Eve saldırdığı zaman çocuğumla kavga ediyor. Benim oğlum İsmail'in burnunu ısırarak kopartmış. Nerede böyle bir insan var, anlamadım gitti. Bu yeryüzünde böyle bir şey olamaz. Maalesef oğlum hastanede 4-5 gün yattı" ifadelerini kullandı.