Kawasaki - FC Tokyo düellosu

Japonya J1 Lig maçında Kawasaki ile FC Tokyo, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Kawasaki 21 puanla 4. sırada, FC Tokyo 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Kawasaki, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 240 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kawasaki kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Kawasaki önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 1-5 kazandı.

FC Tokyo, Kawasaki karşılaşmaında 1-5 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kawasaki, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

FC Tokyo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Tokyo, 6 gol atarken 5 gol yedi.