Kawasaki - Shimizu sahaya çıkıyor

Kawasaki ve Shimizu, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 09:00. Maç öncesi Kawasaki 24 puanla 4. sırada, Shimizu 18 puanla 9. sırada bulunuyor. Kawasaki son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Shimizu son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Shimizu galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kawasaki önceki hafta Shimizu mücadelesinde 4-1 kazandı.

Shimizu ise Kawasaki maçında 4-1 yenildi.

Kawasaki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Kawasaki, kendi sahasında 8 gol attı, 9 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 12 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.