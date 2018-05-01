Kawasaki - Urawa karşılaşma önü

Japonya J1 Lig maçında Kawasaki ile Urawa, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 21 puanlı Kawasaki 3. sırada bulunuyor, Urawa 12 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Kawasaki, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Urawa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Kawasaki galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Urawa galibiyet oranı 3.20. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kawasaki son haftadaki Urawa müsabasında 4-1 yenildi.

Urawa, Kawasaki karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kawasaki, 8 gol attı ve 5 gol yedi.

Urawa, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Urawa 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.