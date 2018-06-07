Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz eylül ayında moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Seda Sevin'in önceki gün 37 yaşına bastı. Sevgililer baş başa kutlama yaptı. Sevin sevgilisi Çilingiroğlu ile fotoğrafını, "İyi ki doğdum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu sevgilisini geçtiğimiz kış kızı Zehra iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin ile ilgili dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" demişti.