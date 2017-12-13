Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Palandöken Kayak Merkezi'nde yaşanan kavga ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Federasyonun Çekmeköy'deki tesisinde gerçekleştirilen basın toplantısına, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Pehlivan ve Yusuf Zeytun da eşlik etti.

Yarar, Erzurum'da yapılan milli takım seçmelerinde yaşanan kavga olayının planlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Göreve geldiğimizde sporcular kayaktaki zamanlama hatasından şikayetçiydi. Eski sistemleri rafa kaldırarak teknolojik yatırımlarla her sporcuyu eş zamanlı olarak takip edebilecek sistem kurduk. Bu durum geçmişte istedikleri şekilde çeşitli yöntemlerle olimpiyatlara sporcu gönderme alışkanlığı olan insanları rahatsız etti." dedi.

Kendi eş, dostlarını olimpiyata gönderenlerin yaptıkları uygulamadan memnun olmadığını vurgulayan Yarar, "Eski köye yeni adet geldi diyerek farklı yöntemler izlemeye başladılar. Olimpiyat adayı sporculara, ailelerine tehditler oldu. Bunlar geçmişteki devlet desteklerini, olimpik sporcu getirilerini haksız elde etmek için yapılmıştır." diye konuştu.

Yarar, Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'nın başını çektiği bir grubun, diğer sporculara baskı yaptığının altını çizerek, "Bursa'da kurulu olan dernek antrenörlere, kayak öğretmenlerine ve sporculara baskılar yaparak kendi yakınlarının seçilmesi için rakip gördükleri kuruluşların sporcularının seçmelere katılmamasını sağlamaya çalışmaktalar." ifadelerini kullandı.

Başkan Yarar, kavgaya karışan topluluğun daha önce de İstanbul'da aynı sporcuyu tehdit ettiklerini söyledi.

Başkan Erol Yarar yaşanan olayın antrenörler arasında olduğunu belirterek, "Hiçbir sporcu bu olaya karışmamıştır. Antrenörler arasında olmuş bir hadisedir. Sporcularımız temizdir." yorumunu yaptı.

"BİR SPORCUNUN ÖNÜNE ÇIKMAK KAYAKTA BÜYÜK BİR TEHDİTTİR"

Olaya karışanların başka bir kulüp adına otelde yer ayırtarak kendilerini gizlemeye çalıştığını anlatan Yarar şunları kaydetti:

"Bu insanların geleceğine dair bilgi almıştık ama otellerde kayıtlarına rastlayamadık. Başkalarının isimlerini kullanmışlar ve bizim çalışmamızı engellemek için başka bir kulüp adına otel tutulmuş. Hüviyetlerini gizleyerek nerede olduklarını tespit etmemizi engellemeye çalışarak bir otelde gizli şekilde kalmışlar. Bir sporcunun önüne çıkmak kayakta büyük bir tehdittir. Kayakta tehdit bu şekilde yapılır. 80 kilometre hızla giden sporcu biriyle çarpışırsa bu insanı en yüksek sakatlığa götürür. Dağın arkasından gelerek 'atla' komutuyla organize olan kişi piste çıkıp sporcumuzu tehdit ediyor. Aşağıda bulunan ekibimiz bu kişileri tespit etmiş. Kavga çıkararak, bıçak kullanarak planlı ve organize oldukları ortaya çıkmıştır."

"TAVİZ VERMEDEN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Kavganın faili olan grubu kayak camiasından temizleyeceklerini belirten Yarar, "4 yıldır bu insanlarla mücadele ediyoruz. Hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam etmektedir. Bu insanlar savcılık tarafından soruşturmaya tutulmuş 4 kişilik bir ekiptir. İstanbul'daki hadiseyi de bunlar gerçekleştirmiştir. Bursa ve Erzurum Valiliği nezdinde her türlü müracaat yapılmıştır. İki valiye de teşekkür etmek istiyorum. Bursa Valiliği dernekle ilgili soruşturma başlatmıştır. Kayak camiasında çeteleşmeye, haksızlığa müsaade etmeyeceğiz. Taviz vermeden mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Olaya karışan grubun kayak camiasıyla tüm ilişkilerinin kesileceğini söyleyen Yarar, "Spora adalet getirme mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bunlar geçmişte doğal olarak yapıldı onlar açısından. Bizim gücümüzün farkında değiller. Öğleden sonra mahkemeye çıkacaklar. Bakırköy'deki dava ile birleştirme talebimiz olacak. 4-5 kişinin camiamıza leke sürmesine izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar

Basın toplantısı