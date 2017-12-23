Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Erzurum’da yapılan Milli Takım seçmelerinde pistte iniş yapan Milli Takım sporcusu Serdar Deniz’in başka bir kayak öğretmeni tarafından önce önüne geçilip neredeyse sakatlanmasına sonra da hakaret ve tehdite maruz bırakılması olayına karışan Yahya Kemal Üsta, aynı sporcuyu daha önce İstanbul’daki Milli Takım kampında tehdit etmekten 6 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu’nun konu ile ilgili ilgili açıklaması şöyle:

"Milli takım kampına gitmek üzere İstanbul’da milli takım ile birlikte bir otelde konaklayan sporcumuz Serdar Deniz, 08.10.2017 tarihinde Yahya Kemal Üsta ve yanındakiler tarafından ağır hakaret, taciz ve fiziksel saldırıya uğramıştı. Konu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş aynı zamanda da Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Disiplin Kurulu tarafından ayrıntılı incelemeye alınmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasındaki müşteki, şüpheli ve tanıkların ifadeleri, kollukta alınan ifade tutanakları, savunma yazıları ve savunma dilekçesine ek olarak sunulan sosyal medya hesabı çıktılarını tek tek inceleyen kurul karara vardı. TKF Disiplin Kurulu, Yahya Üsta hakkında; Spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunmaktan 1 yıl, hakaretten 1 yıl, görevini ifa eden sporcuya birden fazla kişi ile birlikte müessir fiil uyguladığı- iştirak ettiği anlaşılmaktan 1 yıllık ceza katlanarak 2 yıl, milli takım çalışması yapılan tesiste tehdit içeren ifadeler kullanıp hakaret, tehdit ve müessir fiil gibi eylemeleri nedeniyle olay çıkartmaktan 1 yıl ve milli takım çalışması için yapılan yolculukta konaklanan otelde çevreyi rahatsız edecek tavır ve davranışlar sergilemekten 1 yıl olmak üzere toplam 6 yıl hak mahrumiyeti cezası almasına karar vermiştir.



Alınan karar doğrultusunda Yahya Kemal Üsta, 6 yıl boyunca herhangi bir yarışa kayak öğretmeni olarak katılamayacağı gibi, kayak sporcusunun yanı sıra hiç kimseye kayak eğitimi veremeyecektir. Erzurum’da karıştığı olaylar da disiplin kurulumuzun gündemindedir. Olaya karışanların adliyedeki dosyaları, kolluktaki ifadeleri, kamera görüntüleri ve savunmaları alındıktan sonra kamuoyu ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir. Tabi ki tıpkı bu olaydaki gibi Erzurum’da gerçekleşen milli takım seçmelerindeki olaylara karışanlar da hak ettikleri cezayı alacaktır. Sporda şiddete dur diyoruz! Temiz spor için federasyon olarak kayak sporunun ve sporcusunun her zaman yanındayız. Saygılarımızla."