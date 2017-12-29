Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kayalıkta saklanan kirpiyi yakalamaya çalışırken sıkışan Suriyeli sığınmacıya ait köpeği kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 30 kilometre mesafedeki Maktele Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Cuma Süleyman'ın köpeği, kirpiyi yakalamaya çalışırken, kayalıklara sıkıştı.

Bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Süleyman, sonuç alamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği sıkıştığı sarp kayalıktan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler iki gündür hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetecilere açıklama yapan Cuma Süleyman, "Köpeğimizin görüp kovaladığı kirpi deliğe girdi. Köpek onun ardında deliğe girdi ve bir daha çıkamadı. Tam altı gün oldu, önce kendi imkanlarımızla çıkarmaya çalıştık çıkaramadık. Sıkıştığı yer zorlu bir yer, mecburen itfaiyeye haber verdik, umarım köpeğimi çıkarırlar." dedi.

Köpek

şanlıurfa

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER