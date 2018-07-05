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Manastırı ziyaret edenlerden Ahmet Durmuş ise Meryem Ana Manastırı'nın gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bende en çok etki bırakan şey bu kayanın nasıl oyulduğu. İnsan gücüyle yapmışlar, eski şartlarda çok zor patika yoldan gelip burayı oymak hakikaten çok etkileyici. Beni en çok etkileyen bu oldu." dedi.