Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta yer alan, kayalıklara oyulmuş Meryem Ana Manastırı'nda, yaz sezonuyla birlikte turizm hareketliliği başladı.
AA'nın haberine göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Kayadibi köyünde kayalık bir tepedeki doğal mağarada inşa edilen tarihi manastıra yürüyerek yaklaşık 15 dakikada ulaşılıyor.
Kış döneminde kar yağışı ve tepede şiddetlenen rüzgarlar nedeniyle ulaşımı zorlaşan manastıra yazın ilgi artıyor. Karadeniz yaylalarına yaklaşık bir saat mesafede olan Meryem Ana Manastırı doğa turizmine alternatif kültür turizmi imkanı da sağlıyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, yaptığı açıklamada, Meryem Ana Manastırı'nın İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan güzergah üzerinde yer aldığını söyledi.
Manastırın tek parça bir kayanın içerisinde oyulmuş 4 kademeden oluştuğunu belirten Gürgenci, manastırın Bizans dönemine ait kıymetli bir kültür varlığı olduğunu ifade etti.
Gürgenci, manastırın birinci kademesinde yer alan mağaranın hemen önündeki bahçede çeşme, sarnıç, mezar yapısı gibi birimlerin bulunduğu kaydederek, "Diğer 3 kademe ise sosyal alanlardan oluşuyor. 3 bölümün 1'inci katında kabul salonu, mutfak, yemek odası, ocak gibi birimler bulunuyor. 2'inci katında keşiş odaları ve büyük bir teras, üçüncü katında ise manastırın vazikel planlı kilisesi yer alıyor." dedi.
Kemal Gürgenci, manastırın 2012-2014 yılları arasında restore edildiğini aktararak, şöyle devam etti:
"Meryem Ana Manastırı kültür turizmi açısından önemli bir yer haline geldi. Bölgemizde son dönemde özellikle kültür turizmini tercih edenlerinin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Son dönemde artan ziyaretçilerle inanç turizmine yönelik önemli bir kapasite ortaya çıktı."
Ziyaretçilerin ilerleyen dönemlerde manastıra ilgisinin daha da artacağını düşündüklerini dile getiren Gürgenci, manastırın Giresun-Sivas yoluna çok yakın olduğuna işaret etti.
Gürgenci, bu güzergahı kullanan tur şirketlerinden bazılarının bu yıl manastıra tur düzenlediğini kaydederek, "Manastır, ilçe merkezine 12 kilometrelik mesafede bulunuyor. İç Anadolu-Karadeniz güzergahını kullananlar bu yapıyı görme şansına sahip. Burası önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli bir ziyaretçi kapasitesine ulaşacaktır." diye konuştu.
"DOĞAL BİR SEYİR TERASI"
Manastıra yürüyerek patika yoldan ulaşıldığını anlatan Gürgenci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yukarı çıktığınızda biraz yorgunluk belirtileri olabiliyor ama orada kültürel yapının yanında ilçenin doğal güzelliğine de kuş bakışı şahit oluyorsunuz. Manastıra çıktığınızda sizi muhteşem bir vadi manzarası bekliyor, bu doğal bir seyir terası. İlerleyen dönemlerde misafirlerimizin o manzarayı seyretmek için dahi manastıra çıkacağını düşünüyoruz."
Manastırı ziyaret edenlerden Ahmet Durmuş ise Meryem Ana Manastırı'nın gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, "Bende en çok etki bırakan şey bu kayanın nasıl oyulduğu. İnsan gücüyle yapmışlar, eski şartlarda çok zor patika yoldan gelip burayı oymak hakikaten çok etkileyici. Beni en çok etkileyen bu oldu." dedi.
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