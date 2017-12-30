Kaybeden de kazanıyor!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 2020 adaylık sürecinin İstanbul’un altyapı ve ulaşım yatırımlarında hızlandırıcı etkiye sahip olduğu tespit edildi. Araştırma, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden Cem Tınaz, Coventry Üniversitesi’nden Paul Salisbury ve Georgia Üniversitesi’nden Becca Leopkey tarafından yürütüldü. Araştırma kapsamında üç ülkede adaylık sürecinde dahil olmuş toplam 33 kişiyle görüşüldü. Görüşülenler arasında adaylık komitesi, olimpiyat komitesi üyeleri, devlet, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilciler yer aldı.

İSTANBUL 2020 FARKLI

Görüşmelerin yanı sıra, resmi dokümanlar, raporlar ve akademik makaleler incelendi. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre İstanbul’un ilk 4 adaylığı ile son adaylığı, hedefler, kapsam ve imkanlar açısından birbirinden farklılaşıyor. İlk dört adaylıkta öncelikli amaç olimpiyatlara ev sahipliği yapmaktan ziyade dolaylı olarak olumlu sonuçlara erişilmesi iken, son adaylıkta temel amacın oyunlara ev sahipliği yapmak olduğu tespit edildi. İlk dört adaylıkta, Türkiye’nin o dönemde oyunlara ev sahipliği yapma kapasitesine tam olarak sahip olamasa da adaylıkların bu kapasitenin oluşturulması adına gereken girişimleri hızlandırdığı ortaya konuldu.



TURİZME KATKI SAĞLADI

Adaylıkta İstanbul’un elini kuvvetlendirmek için, o dönemde ev sahibi olunan spor etkinlikleri olumlu etkiler yaratırken, toplumun spor kapasitesinin artmasını da sağladı. 2010-2013 yılları arasında Türkiye’nin uluslararası prestijine ve itibarına katkı sağlayan adaylığın turizm gelirlerinin artmasına da katkıda bulunduğu belirlendi. Adaylık devletin farklı birimlerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının bir arada, ortak amaçlar uğrunda çalışmalarını sağladı. Türk yöneticilerin uluslararası spor arenasında daha etkin roller almalarına katkıda bulunan ilişkiler kurmasına katkı sağlayan sürecin önemli etkilerinden biri de ülkemizin sporda dopingle mücadelede tamamen yeni bir anlayışa kavuşması oldu. Araştırmada tesisleşme hedeflerinin gerçekleştirilememesi, elit sporda hedeflenen başarıların sağlanamaması ve toplum nezdinde yarattığı hayal kırıklığı, olumsuz durumlar olarak tespit edildi.

olimpiyat komitesi

İstanbul 2020

Cem Tınaz