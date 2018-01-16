Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrollerinde yine Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in yer aldığı fenomenleşen film Kaybedenler Kulübü’nün ikinci filmi Yolda’nın ikinci fragmanı yayınlandı. Peki, Kaybedenler Kulübü Yolda ne zaman vizyona girecek? İşte Kaybedenler Kulübü fragmanı...

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA FRAGMANI! NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kaybedenler Kulübü Yolda filminin 2. fragmanı yayınlandı. Kaybedenler Kulübü Yolda 16 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.

Kaybedenler Kulübü Yolda’da Nejat İşler ve Yiğit Özşener’e Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya da eşlik ediyor.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA KONUSU

Yol da hayat da planlandığı gibi gitmez.

Kaan ve Mete Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır. İstanbul’a doğru ilerlerken, hayat onlara ve bize yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir...

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