‘Kaybedenler Kulübü Yolda’ filmine kutlama yemeği

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, geceye Nejat İşler, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu, Sarp Akkaya-Sinem Yalçınkaya’nın aralarında olduğu oyuncuların yanı sıra set ekipleri de katıldı.

İşler, çıkışta ayakta durmakta güçlük çekince ünlü oyuncuya koluna giren iki kişi yardım etti.

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nejat işler

Rıza Kocaoğlu