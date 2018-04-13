Rusya’da avukatlık yapan Iraida Arkadyevna ve eşi Oleg Borisovich Kirchegin, tek kızları Alexandra’nın Avukat Gökhan Cindemir ile düğünü için 7 Ağustos 2014’te uçakla İzmir’e geldi. Yekaterinburg-Moskova- İstanbul-İzmir aktarmalı olarak Aereflot ve Atlas Global Havacılık ile gelen çiftin plastik folyo kapladıkları bavulu, gelen bagajların arasından çıkmadı. Çift Yekaterinburg- İstanbul arası uçuşu Rus havayolu şirketi Aereflot, İstanbul-İzmir arasını ise Atlas Global şirketi ile gerçekleştirdi. Yekaterinburg Koltsovo Havalimanı’nda uçuştan önce teslim ettikleri 15.1 kiloluk bavulları için çift hemen havayolu şirketine kayıp başvurusunda bulundu. Çift, bavulda kızlarına düğünde takacakları takı, düğünde giyilmek için alınmış yeni elbiseler ile damada ve ailesine verilecek hediyeler, 700 TL değerinde yeni alınmış gözlük bulunduğunu belirtti.

ELBİSESİZ VE HEDİYESİZ KALDILAR

İzmir’e gittikten bir gün sonra gerçekleşen düğün törenine katılan çift, tek kızlarının en mutlu gününde elbisesiz ve hediyesiz kaldı. Ödünç elbiselerle düğüne katılan çift, Rus kültüründe de olan düğün anında kızlarına takı takmak geleneğini de yerine getiremedi. Rus çift, kaybolan bavulları için Atlas Global Havacılık şirketine damatları Avukat Gökhan Cindemir aracılığıyla tazminat davası açtı.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada Avukat Cindemir, Atlas Global’in maddi hasarı Varşova Konvansiyonu’na göre hesaplanarak belirlenecek tazminatı ödemesini istedi. Atlas Global şirketi ise uçuşun sadece İstanbul-İzmir ayağını gerçekleştirdiklerini, bagaj kayıt ve transferlerinin Aereflot Havayolu Şirketi tarafından yerine getirildiğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

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