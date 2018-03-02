Edinilen bilgiye göre olay, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde bulunan Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine 20 gün önce gelen 18 yaşındaki Fatih Erdem'in yerinde olmadığının fark eden görevliler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Fatih Erdem'in Rehabilitasyon Merkezinin duvarından atlayarak ormanlık alana doğru koşarak gittiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre, rehabilitasyon merkezi görevlileri kendi imkanları ile öğrenciyi aramaya başladı. Erdem'i bulamayan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine Fethiye AKUT ve Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Fethiye Belediyesine ait drone ile havadan da arama çalışması başlatıldı.



Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencinin kayıp haberini alır almaz arama çalışmasına başlandı. Öğrencinin bulunması için bölgedeki ekiplerin yanı sıra Muğla'dan arama köpeği de talep ettik. Arama köpeği eşliğinde çalışmalar gece de devam edecek. İnşallah çocuğumuza herhangi bir şey olmadan ulaşacağız" dedi.

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