Meral Akşener'in liderliğinde bugün kurulan İyi Parti'nin isminin Kayı Boyu bayrağından geldiği belirtiliyor. Parti isminin ve sembolünün Kayı Boyu'na benzetilmesiyle birlikte Kayı Boyu araştırılmaya başlandı. Peki Kayı Boyu nedir? İşte Kayı Boyu sembolü ve bayrağı...

KAYI BOYU NEDİR?

Kayı Boyu, Oğuz Kaan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan ikincisidir. Ancak Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati'i Türk adlı eserinde ise Kayı Boyu, 22 Oğuz boyundan ikincisi olarak ifade edilmiştir.

Osmanlı Hanedanı'nın da Kayı Boyu'ndan gelmektedir ve Kayı Boyu, Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Oğuzların en kudretli boylarından olan Kayı Boyu'nun ilk atası, babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han'dır.

Kayı kelimesi, kelime anlamı olarak güç, kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşmaktadır. Anadolu'ya gelen boylardan bir iolmakla beraber Kayı Boyu ilk olarak Ahlat bölgesine yerleşmiştir.

Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Alaeddin Keykubad, bu sırada göçebe hayatı yaşayan Kayıları; Viranşehir, Halep ve Karacadağ bölgesine yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey ve Dündar Bey; Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.

Ertuğrul Bey, bu tarihlerde Türkiye Selçukluları Devleti’nin batı sınırında bir ”uçbeyi’ idi.Uçbeylerinin görevi sınırları korumaktı.Ertuğrul Bey, çok ileri bir yaşta Söğüt’te vefat etti.

Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı İlbey gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma yöresine yerleşmişlerdir. Evrenos Gazi ve Hacı İlbey'in aileleri bugün bile bilinmektedir.

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