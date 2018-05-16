Dört yıllık anlaşma kapsamında Türkiye başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde çoklu sağlık projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İki şirket, entegre sağlık çözümleri, sağlık teknolojileri, altyapı, eğitim, klinik ve bakım çözümleri ve sağlık hizmetleri konularında işbirliği yapacak. Kayı Holding CEO’su Alpaslan Korkmaz, “Anlaşmanın orta ve uzun vadede sağlık alanında dünya çapında en büyük müteahhit, yatırımcı ve servis sağlayıcı firmalardan biri olma vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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