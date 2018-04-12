İstanbul Beykoz'da bir kadın yıllarca tehditle tecavüzüne ve tacizine uğradığı kayınpederini öldürdü. Tutuklandı ve hakkında “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, yargılamanın ilk celsesinde tahliye edildi. Karar duruşmasında ise oy çokluğu ile 'meşru savunma' kapsamında beraat etti. Kadın üye hakim beraat kararına şerh koyarak 'ağır haksız tahrik altında' suç işlediğini belirtti, cezalandırılması gerektiğini kaydetti.







BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER