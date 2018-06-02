Çocuklarına böyle kavuştular

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan 14 yaşındaki Berkay B. ve 17 yaşındaki Batuhan D. Yeniyurt Mahallesi’nde bulunan Tokat Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne getirilirken, 13 yaşındaki Berfin B. Niksar ilçesinde çocuk sevgi evlerine götürülmüştü. Geceyi Çocuk Evleri Sitesinde geçiren çocuklardan Berkay öğle saatlerinde ailesine kavuştu. İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Tokat'a gelen Vasfi B, çocuk evi sitesinden aldığı oğluna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. İstanbul'dan Tokat'a kağıt toplayıcısı Garip Y.'nin aldığı biletlerle geldiklerini ifade eden Berkay B, biranda evden ayrılmaya karar verdiklerini belirterek, "Garip ağabeyi Batuhan tanıyordu. O adamın kimseye zararı olmaz. Ben Batuhan'a güveniyorum hep yanımızda durdu, iş bile bulacaktı bize. Polisler bizi ev bakmak için sokakta yürürken buldu" dedi.
Berkay, bir süre çalışıp para kazandıktan sonra ailelerini arayarak İstanbul'a dönmeyi düşündüklerini ifade ederek, "Batuhan dönmek istemedi İstanbul'a biz Berfin'le dönmek istedik. Batuhan yurtta kalmak istedi. Buna karakolda kendi karar verdi. Bize iyilik yaptı, dövmedi, bir kötülük yapmadı. Ailemizi özlemiştik" diye konuştu.
Kavuşma anında duygusal anlar yaşandı
Oğluna sarılarak gözyaşı döken baba Vasfi B, umutlarını neredeyse kesmişken oğluna tekrar kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi. Bozacı, "Çok şükür oğlum yanımda Allah'a şükür" diye konuştu.
Niksar ilçesine giderek orada kızına kavuşacak olan Berfin'in annesi Semra B, "Yavrularımıza kavuşuyoruz yavaş yavaş şimdi kızımızı almaya gideceğiz. Oğlumuzu aldık, söz verdiğim gibi iki evladımızı da bulduk sağsağlim" diyerek duygusal anlar yaşadı. Berkay'ı alan aileler Niksar'da sevgi evinde bulunan Berfin'i almak için yola çıkarken, Batuhan D, çocuk sitesinde kalmaya devam ederken ailesine dönmeyi istemediği öğrenildi.
Olay; İstanbul Avcılar’da ikamet eden ve yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk Tokat'ın Zile ilçesinde bulunmuştu. Çocuklardan Batuhan D, verdikleri ilk ifadede aile içi şiddetten kaçtıklarını iddia etmişti. Zile’ye İstanbul’da tanıştıkları ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Garip Y. ile buluşmak için geldiklerini anlatan çocuklar, bu sürede başlarına herhangi kötü bir şey gelmediği yönünde ifade vermişti.
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