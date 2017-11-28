Arjantin'deki kayıp denizaltı hakkında açıklama

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi yaptığı açıklamada, Güney Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken kaybolan ARA San Juan denizaltısının kaptanının, kaybolmadan önce bağlı olduğu üssüne uydu telefonuyla arayarak, şnorkellerden birinden su sızdığını, sızan suyun denizaltının uç kısmındaki batarya tablalarından birine damlayarak kısa devre yapmasına yol açtığını bildirdiğini aktardı.
AA'nın haberine göre; denizaltının su altındayken oksijen alabilmesini sağlayan şnorkelden sızan tuzlu suyun havalandırma sisteminden geçerek denizaltının ön bölümündeki iki bataryayı birleştiren tablaya damladığı belirten Balbi, sızıntının bataryalardan birinin kısa devre yapmasına ve içten yanmaya başlamasına yol açtığını ifade etti.
Balbi, üsse dönme talimatı alan kaptanın öndeki bataryaları iptal edilerek arka kısımdaki iki bataryayla seyre devam ettiğini bildirdi. Balbi, kaptanın telsiz bağlantısı kesilmeden önce yaptığı son görüşmede, problemin kontrol altına alındığını, denizaltının 44 kişilik mürettabatının "durumunun iyi olduğunu" aktardığını kaydetti.
Denizaltının kaybolmasının ardından, 12'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin personelin katıldığı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.
Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Örgütü (CTBTO), denizaltıyla bağlantının kesildiği bölgenin yakınında büyük bir patlama duyulduğu bilgisinin kamuoyula paylaşmıştı.
Nükleer denemeleri tespit etmek üzere dünya genelinde dinleme istasyonları bulunan örgüt, denizaltıyla son temasın kurulduğu noktanın 30 deniz mili (yaklaşık 60 kilometre) kuzeyinde bir "hidro-akustik anomali" tespit edildiğini bildirmişti.
Arjantin Donanmasından yapılan açıklamada sesin denizaltından gelmiş olabileceğini belirtilmişti.
Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.
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