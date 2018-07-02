Kayıp Eylül'den sonra Leyla'dan da acı haber geldi

Kayıp Eylül bulundu mu? sorusuna cevap aranırken Ankara'da kaybolan Eylül Yağlıkara'dan acı haber geldi. Eylül'den gelen acı haber sonrası Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den gelecek iyi haber beklenmeye başladı. Tüm Türkiye iyi haberin gelmesi umuduyla Kayıp Leyla bulundu mu sorusunu sormaya başladı? Ancak acı haber 18 gün sonra geldi. 4 yaşındaki kayıp Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı...
KAYIP LEYLA'NIN CESEDİ BULUNDU
Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ OLDUĞU SÖYLENİYOR
Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre minik Leyla'nın cansız bedeni Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Leyla'nın cansız bedeni kaybolduğu köyün 3 kilometre uzağında bulundu. Habertürk TV'ye bağlanan İHA Ağrı muhabiri Ahmet Genç ise minik Leyla'nın cansız bedeninin dere kenarında bulunduğunu ifade etti.
AFAD BAŞKANI "BİR ANDA KAYBOLMASI OLAĞAN DEĞİL" DEDİ
Habertürk TV'ye bağlanan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Bugüne kadar yakın çevrede aranmadık yer kalmamıştı. Gözden mi kaçtı, sonradan mı bırakıldı bilmiyoruz. Ağrı'dan ve Van'dan ekiplerimizi gönderdik. Adli bir vaka olması bizim kendi yeteneğimizden başka beceri gerektiriyor. Olayın oluş biçimi açısından bakıldığından bir çocuğun 10-15 dakika içerisinde gözden kaybolması olağan bir olay değil. Bu tür vakaların çocunlukla adli olduğu görülüyor. 4 yaşında masum bir kız çocuğu başına neler geldiği yapılan araştırmalar ile belli olacaktır. Başımız sağolsun" ifadesini kullandı.
Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı. Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.
Leyla'nın Dedesi, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koymuştu. Cumhuriyet Savcılığı da Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurmuştu.
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