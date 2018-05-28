İzmit ilçesi Kandıra yolu üzerinde bulunan Nebihocalar köyü Gökçeler Mahallesi'nde oturan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen Fatma B. (58), önceki gün evden ayrıldı. Bir daha haber alınamayan kadının cesedi Davuldere Barajı'nda bulundu.

İHA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Fatma B.'nin cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökçeler Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Fatma B., Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER