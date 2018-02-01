Arjantinli bir ‘Google Earth’ kullanıcısı, Youtube’da yüklediği videoda Meksika’nın Büyük Okyanus kıyısı açıklarında 5-18 kilometre uzunluğunda dev bir piramidi andıran oluşumun görüntüsünü yayınladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre doğal olmadığı izlenimi veren oluşum, bilim insanlarının da merakını çekti. Sosyal medyada, bu piramidin kayıp kıta Atlantis’e ait olduğu ileri sürüldü.

İlk kez antik Yunan filozofu Platon (Eflatun) tarafından dile getirilen Atlantis medeniyetinin Akdeniz veya Atlas Okyanusu’nda kurulduğu ve bir volkan patlaması sonucu denize gömüldüğü iddia ediliyor.

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