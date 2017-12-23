Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal Kara, geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal Kara'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı not ilçe yakılarındaki gölet kenarında bulundu.

DHA'nın haberine göre, notta "Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum" yazdığı belirlendi.

Yetkililer, Yalova'dan gelecek olan Sualtı Arama Kurtarma ekibinin gölette arama yapacağını belirtti.

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