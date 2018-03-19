Malezya Hava Yolları’na ait Boeing 777-200ER tipi yolcu uçağı, 7 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin seferi için havalanmış, bu kalkıştan bir süre sonra rotasını değiştirerek adeta bilinmeze uçmuştu.

239 yolcusu ile adeta bilinmeze karışan uçağın, Malezyalı yetkililer tarafından düştüğü açıklanmış ancak üzerinden 4 yıl geçmesine ve 300 milyon dolara yakın harcama yapılmış olmasına rağmen bu kaza aydınlatılamayarak 2017 yılının ocak ayında çalışmalar sonlandırılmıştı.

Avustralyalı tecrübeli bir kaza araştırmacısı olan Peter McMahon ise bu kazayı incelemeyi hiç bırakmadı ve dün yaptığı açıklama ile kayıp uçağın yaptığı kazaya ilişkin çok önemli bulgulara ulaştığını duyurdu. McMahon'un Google Maps'de bulduğu ve 2014 yılında çekildiği anlaşılan görüntülere dayandırdığı iddialarına göre kayıp uçak, Hint Okyanusu'ndaki Round Adası yakınlarına düştü.

Google Maps'de yer alan bu kazaya ait görüntüleri de paylaşan Peter McMahon, ayrıca uçakta birçok kurşun izinin bulunduğunu ve bugüne kadar kazanın aydınlatılamamış olmasının sebebinin de bu kurşun izlerinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

Bu açıklamaların ardından Malezyalı yetkililerden henüz yapılmış yeni bir açıklama yok. Soruşturmanın yeniden açılıp açılmayacağı da bilinmiyor. Ancak en azından artık bu uçağın kesinlikle okyanusa düştüğü ve bugüne kadar belirtilen onlarca farklı komplo teorisinden hiç birine uymadığı da anlaşılmış oldu.