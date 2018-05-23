Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi. ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı. Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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