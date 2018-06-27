İstanbul'dan 20 Haziran'da Kaş'a gelen Metin Kor (43), ilçe merkezinde bir günlük konaklamanın ardından, 06 KA 1279 plakalı aracıyla kamp yapmak üzere Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisinde çadır kurdu.

Ertesi gün eşiyle mesajlaşan Kor'dan bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerinde AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından 6 gündür devam eden arama çalışmalarında sonuç elde edilemedi.

"BÜTÜN BULGULAR KAÇIRILDIĞINI GÖSTERİYOR"

Metin Kor'un ağabeyi Kemal Kor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin kamp yaptığı yerde telefonun çekmediğini söyledi.

Kardeşinin ilk gün yaklaşık 3,5 kilometre aşağıya inerek telefonun çektiği yerden eşine mesaj attığını ifade eden Kor, şöyle konuştu:

"İkinci gün mesaj gelmemesi üzerine eşi Evin Doğan Kor telaşlanarak beni aradı. İstanbul'dan yola çıkarak gece geç saatlerde Kaş'a, sonra da kamp yerine geldim. Burada el feneriyle arama yaptık, bulamadık. Gün doğunca jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri aramaya başladı. Yaklaşık 30 kilometrelik alanda altı gündür arama çalışmaları devam ediyor. Ancak şu ana kadar hiçbir şey bulunamadı. Arama köpekleri de kokusunu ancak asfalta kadar takip edebildi. Çadırının arkasının yırtılması, ayakkabı ve kıyafetlerinin çadırda olması, otomobil anahtarının 5 metre ötede yerde bulunmasından dolayı kardeşimin kaçırıldığını düşünüyoruz. Bütün bulgular kaçırıldığını gösteriyor."

Kor, yarından itibaren Antalya ve Muğla'da yürüyüş yapanlar ve dağcılarla daha geniş alanda arama yapacaklarını ancak jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaya devam edip etmeyecekleri konusunda henüz bilgisinin olmadığını kaydetti.