Hatay'ın Hassa ilçesinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar'ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti. Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Komando ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.